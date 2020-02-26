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Євробачення

Нікі Мінаж приміряла голе карнавальне вбрання: сексуальне відео

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Нікі Мінаж - фото 1
Нікі Мінаж / instagram

Популярна американська реперка Нікі Мінаж відвідала карнавал в сміливому образі. Фото та відео свого яскравого наряду зірка показала в Instagram.

Для карнавальної ходи Нікі Мінаж вибрала наряд з об'ємною конструкцією з блакитним і фіолетовим пір'ям. Оголене тіло співачки прикривав відвертий бюстгальтер, трусики та пояс, які також виконані з паєтками і пір'ям.

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Образ красуня доповнила тонкими смужками тканини на руках і ногах, а також об'ємним намистом. Для підписників Мінаж виконала кілька танцювальних рухів на камеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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