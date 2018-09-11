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Нікі Мінаж хизується формами у яскравому кліпі Barbie Dreams
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Американська хіп-хоп-виконавиця Нікі Мінаж випустила новий драйовий кліп на пісню Barbie Dreams. Зацініть!
25-річна Нікі Мінаж не втомлюється тішити фанатів новими відвертими кліпами. Цього разу зірка випустила провокативне відео на пісню Barbie Dreams який за добу зібрав понад 1,7 мільйона переглядів та впевнено вибивається у топи. У ролику реперка з'являється з копіями відомих реперів, які стилізовані від героїв Маппет-шоу. У них можна впізнати Ліл Вейна, DJ Khaled, Янг Тага, Ліл Узі Верта та інших.
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Nicki Minaj -– Barbie Dreams, дивіться кліп онлайн:
Днями Нікі Мінаж показала фанатам в Instagram, як перевтілювалася за роки своєї музичної кар'єри. Виявляється, артистка міняла колір волосся так само часто, як і концертні костюми.
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