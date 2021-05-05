Nike випустив кросівки, які сподобаються власникам PlayStation 5

Кросівки створені у співпраці зі спортсменом Полом Джорджем

Nike представив кросівки, натхненні ігровою консоллю PlayStation 5 від компанії Sony. Вони увійшли у спільну лінію бренду з форвардом баскетбольної команди Los Angeles Clippers Полом Джорджем, який також є співвласником кіберспортивної організації Endemic.

Автор силуету PG 5 Тоні Хардман працював разом з дизайнером PlayStation 5 Юджин Морісавою, щоб відтворити характерні елементи консолі у взутті, пише Hypebeast.

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Основним кольором новинки став білий, доповнений чорними та яскраво-синім акцентами. Язички декорували логотипами PlayStation та лінійки Пола Джорджа. У підошві використана інноваційна амортизаційна технологія Air Strobel.

"Мені подобається чиста біле забарвлення, яке відповідає зовнішньому вигляду PS 5. Це дуже свіжо, – зазначив Джордж в інтерв'ю. – Деталі вийшли просто приголомшливими".

Нагадаємо, раніше Nike випустила кросівки, які легко взуваються без допомоги рук. У них немає шнурівки, а на нозі пара фіксується за допомогою відкидного задника, який замикається. Модель отримала назву Nike GO FlyEase. Носок і задник пари з'єднані за допомогою еластичної стрічки: якщо натиснути на п'яту, відкидний задник з'єднається з передньою частиною завдяки шарнірному механізму.

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