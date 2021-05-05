Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Nike випустив кросівки, які сподобаються власникам PlayStation 5

  • 18
Кросівки створені у співпраці зі спортсменом Полом Джорджем - фото 1
Кросівки створені у співпраці зі спортсменом Полом Джорджем

Nike представив кросівки, натхненні ігровою консоллю PlayStation 5 від компанії Sony. Вони увійшли у спільну лінію бренду з форвардом баскетбольної команди Los Angeles Clippers Полом Джорджем, який також є співвласником кіберспортивної організації Endemic.

Автор силуету PG 5 Тоні Хардман працював разом з дизайнером PlayStation 5 Юджин Морісавою, щоб відтворити характерні елементи консолі у взутті, пише Hypebeast.

Це цікаво: До дня Зоряних війн випустили клатч-дроїд R2-D2: фото розкішного аксесуара

Основним кольором новинки став білий, доповнений чорними та яскраво-синім акцентами. Язички декорували логотипами PlayStation та лінійки Пола Джорджа. У підошві використана інноваційна амортизаційна технологія Air Strobel.

"Мені подобається чиста біле забарвлення, яке відповідає зовнішньому вигляду PS 5. Це дуже свіжо, – зазначив Джордж в інтерв'ю. – Деталі вийшли просто приголомшливими".

Nike випустив кросівки, які сподобаються власникам PlayStation 5 - фото 458132

Nike випустив кросівки, які сподобаються власникам PlayStation 5 - фото 458133

Nike випустив кросівки, які сподобаються власникам PlayStation 5 - фото 458134

Нагадаємо, раніше Nike випустила кросівки, які легко взуваються без допомоги рук. У них немає шнурівки, а на нозі пара фіксується за допомогою відкидного задника, який замикається. Модель отримала назву Nike GO FlyEase. Носок і задник пари з'єднані за допомогою еластичної стрічки: якщо натиснути на п'яту, відкидний задник з'єднається з передньою частиною завдяки шарнірному механізму.

Читайте також: Converse відчинив віртуальний магазин на сміттєвому острові у Тихому океані

пропозиції партнерів
Новини