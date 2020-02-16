Nike випустила в продаж нову версію кросівок з автоматичною шнурівкою: відео

Nike випустила в продаж Adapt BB 2.0 – друге покоління кросівок з автоматичною шнурівкою. У компанії стверджують, що внесли низку поліпшень: підвищили зручність при одяганні і знятті, додали амортизацію в передній частині та вдосконалили перехід від п'яти до носка.

Як і перша модель, Adapt BB 2.0 з'єднуються з телефоном по Bluetooth і через додаток. Кросівки також потрібно заряджати на бездротовому килимку кожні кілька тижнів.

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У порівнянні з попередником, Adapt BB 2.0 також отримали вищу ціну у 400 доларів замість 350 доларів. Однак, це все одно майже вдвічі дешевше, ніж найперші обмеженої серії HyperAdapt. Кросівки надійдуть у продаж з 16 лютого.

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