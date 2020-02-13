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KFC і Crocs випустили взуття зі смаженою курочкою, яке ще й пахне

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Колаборація KFC і Crocs - фото 1
Колаборація KFC і Crocs

На тижні моди у Нью-Йорку мережа ресторанів швидкого харчування KFC та виробник взуття Crocs представили сабо, стилізовані під відерце з куркою. Новинка, до речі, не лише візуально нагадує фаст-фуд, а ще й пахне відповідно!

На верхній частині взуття від KFC і Crocs зображена курка, на нижній – відерко. У комплект також входить прикраса у вигляді курячих ніжок з ароматизатором: виглядає і пахне дуже натурально (за інформацією інших видань), але пробувати на смак ми б не рекомендували.

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Всього було представлено дві моделі: класичні Crocs і з високою підошвою, але поки що невідомо, чи надійдуть другі в продаж – можливо, це ексклюзив для блогерів.

Взуття від KFC і Crocs - фото 385867
Взуття із високою підошвою від KFC і Crocs

У продаж крокси надійдуть уже весною 2020-го, а їхня ціна буде становити 60 доларів.

KFC і Crocs випустили взуття зі смаженою курочкою, яке ще й пахне - фото 385872
#KFCCrocs - фото 385866
А ви б придбали собі таке взуття? Нагадуємо, що воно пахне курочкою ;)

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Джерело: businessinsider
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