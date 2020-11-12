Nike випустила кросівки Air Jordan XI Adapt з автоматичними шнурівками

Компанія Nike випустила вже досить моделей з системою автоматичної шнурівки Adapt. Тепер черга дійшла до бренду Air Jordan.

На честь 25-річчя легендарного силуету Air Jordan 11 зовсім скоро у продаж надійде модель з автоматичною системою шнурівки Adapt.

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Реліз заплановано на 30 грудня. Ціна кросівок складе 500 доларів. Переконані, що моделей буде мало, а на сайтах перепродажу $ 500 перетворяться щонайменше у $ 1500.

До Air Jordan 11 Adapt додається стандартний для кросівок Adapt майданчик для бездротової зарядки. Керувати силою затягування можна за допомогою кнопок на самих кросівках, а також – смартфона або Apple Watch. Якщо є охота можна навіть створити команду для Siri.

Модель виглядає дуже круто. Комбінація з чорного, яскраво-червоного і білого, верх з текстилю та лакованої шкіри, а підошва напівпрозора. Ну й елементи, що світяться, колір яких можна налаштувати в додатку. Дуже класні!

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