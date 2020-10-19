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Спеціальний додаток замінює всі іконки на екрані iPhone на кросівки Nike: відеоінструкція

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Спеціальний додаток замінює всі іконки на екрані iPhone на кросівки Nike: відеоінструкція - фото 1

Оскільки у новій iOS14 з'явилася можливість міняти віджети та іконки додатків за бажанням користувача, дизайнер та ілюстратор Джеремі Бут створив набір іконок для операційної системи у вигляді кросівок Nike Air Max 90.

Іконки-кросівки повторюють за колірною гамою оригінальні іконки додатків: Instagram буде у вигляді рожево-фіолетового кросівка, YouTube – у вигляді червоно-чорного, Facebook традиційно буде синім. Проте можна буде поставити й власні кольори.

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Набір іконок з 75 кросівок і одного віджета у вигляді помаранчевої взуттєвої коробки можна придбати на сайті Джеремі Бута за 19 доларів. Крім цього, ілюстратор поділився відеоінструкцією, як встановити нові іконки.

Спеціальний додаток замінює всі іконки на екрані iPhone на кросівки Nike: відеоінструкція - фото 430905
Спеціальний додаток замінює всі іконки на екрані iPhone на кросівки Nike: відеоінструкція - фото 430904

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Джерело: jeremy-booth
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