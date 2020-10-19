Спеціальний додаток замінює всі іконки на екрані iPhone на кросівки Nike: відеоінструкція

Оскільки у новій iOS14 з'явилася можливість міняти віджети та іконки додатків за бажанням користувача, дизайнер та ілюстратор Джеремі Бут створив набір іконок для операційної системи у вигляді кросівок Nike Air Max 90.

Іконки-кросівки повторюють за колірною гамою оригінальні іконки додатків: Instagram буде у вигляді рожево-фіолетового кросівка, YouTube – у вигляді червоно-чорного, Facebook традиційно буде синім. Проте можна буде поставити й власні кольори.

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Набір іконок з 75 кросівок і одного віджета у вигляді помаранчевої взуттєвої коробки можна придбати на сайті Джеремі Бута за 19 доларів. Крім цього, ілюстратор поділився відеоінструкцією, як встановити нові іконки.

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