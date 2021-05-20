Привіт з 1964-го: Ліверпуль представив нову домашню форму

У новому домашньому ігровому сезоні футболісти Ліверпуля виходитимуть на поле в формі, яку надихнув оригінальний дизайн 1964 року. Дивіться, як буде виглядати перший комплект форми.

Сучасна форма була розроблена Nike. Бренд відтінив основний насичено-червоний відтінок помаранчевою обробкою горловини і рукавів, а також білим свушем на грудях. Про це пише liverpoolfc.

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Дизайнери вирішили прикрасити звичну червону форму тонкими діагональними смугами персикового кольору. У цьому ж кольорі виконані комірець і смуги на рукавах. Технічним спонсором Ліверпуля залишається Nike.

Нагадаємо, в неділю (23 травня) команда Клоппа зустрінеться з Кристал Пелас. Від цього матчу залежить участь "червоних" в наступному розіграші Ліги чемпіонів. "Приємно бачити ідеальне поєднання спадщини клубу і інновацій Nike в нашій новій формі для домашніх ігор", – заявив центральний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк.

Ліверпуль зараз йде на 4-му місці в таблиці АПЛ за підсумками 37 турів. З інших турнірів команда Юргена Клоппа вже вилетіла.

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