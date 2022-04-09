Нідерланди вивели синьо-жовті тюльпани, присвячені Україні

Нідерланди відомі своїми тюльпанами. А у світлі сьогоднішній подій свій новий сорт країна присвятила Україні. І квіти, як ви розумієте, синьо-жовтого кольору.

Новий сорт квітів вивели, щоб підтримати Україні в ці непрості часи. У цих тюльпанів, розповідається в інстаграмі, пелюстки сині та жовті.

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Сам сорт тюльпанів отримав назву "Тюльпан Україна". І вони дуже красиві.

Особливі тюльпани на виставці тюльпанів у Кекенгофі цього ранку під назвою Tulipa Ukraine, – йдеться у підписі до фото.

Ці тендітні тюльпани надзвичайно зворушують. Скільки часу витратили селекціонери, щоб досягнути такого забарвлення, поки не повідомляється.

Раніше на Тайвані вивели особливий сорт орхідей. Квіти також синьо-жовтого кольору.

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