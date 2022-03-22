Чекаємо в Україні: на Тайвані вивели новий сорт орхідей – вони жовто-блакитні

Весь світ підтримує Україну у війни проти окупантів з РФ. Так, на острові Тайвань вивели новий незвичний сорт квітів у знак підтримки нашого народу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Японії Сергій Корсунський.

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Сорт квітів отримав назву "Україна". І виглядають вони просто казково! Гадаємо, кожна українка захоче, щоб її будинок прикрашали такі патріотичні орхідеї.

Нагадаємо, Тайвань і раніше висловлював свою підтримку Україні. Тайванська партія держбудівництва вважає, що Тайвань та Україна захищають демократію від тоталітарних режимів, тому країни мають "встати разом на одному фронті".

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