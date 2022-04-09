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У Європі буде безплатний роумінг для українців
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У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що скоро ЄС запровадить вільний роумінг для біженців, які втекли від повномасштабної війни, яку розв'язала росія на території України.
ЄС запровадить доступний та безоплатний роумінг для українських біженців. Про це повідомив Михайло Федоров.
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Відбувся європейський віртуальний захід, у рамках якого мобільні оператори ЄС (24 компанії) та мобільні оператори України (3 представники) підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.
"Це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України. Окремо хочу відзначити зусилля Єврокомісії та Європарламенту для об'єднання всіх операторів Європи, а також НКРЗІ та ДССЗЗІ України", – розповів голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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