Нічне плавання: Кім Кардашян у шкіряному бікіні підірвала мережу

Модель Кім Кардашян точно знає, як привернути до себе увагу. Цього разу зірка показала спокусливі кадри нічного купання.

Напередодні свого 41-річна теледіва Кім Кардашян поділилася у своєму інстаграмі знімками, на яких позує у басейні.

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На знімках Кім стоїть у сексуальному чорному бікіні та шкіряних рукавичках на тлі пальм та місяця. Образ Кардашян доповнила футуристичними окулярами.

Деякі шанувальники зірки вважали, що Кім фотографував її новий коханий Піт Девідсон (американський актор, комік, сценарист). "Сподіваюся, що ці кадри – робота Піта", "Це Піт тебе фотографував?", "Проводить час з Пітом", – написали фанати під постом.

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