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Ані сліду фотошопу: 55-річна Холлі Беррі показала фігуру у голому бікіні

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Холлі Беррі - фото 1
Холлі Беррі / instagram

Актриса Холлі Беррі похвалилася чудовою фізичною формою. Шанувальники просто у захваті від красуні!

У своєму інстаграмі знаменитість вкотре продемонструвала бездоганну фігуру.

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На одному зі знімків знаменитість високо підстрибнула і в повітрі зігнула ноги.

До речі, таким чином Холлі хотіла привернути увагу до того, щоб шанувальники робили спортивні вправи. Щоп'ятниці акторка займається фітнесом і дає різноманітні поради фанатам.

Жодних виправдань… У вас є тиждень, щоб підготуватися! Давайте поновимо нашу форму разом! Гарної фітнес-п'ятниці!

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