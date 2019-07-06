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Ніч на Івана Купала 2019: що можна робити і що не можна
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Свято Івана Купала сповнене містики й таємних обрядів. Віддавна велася традиція: дівчата плели вінки та пускали їх по воді, щоб знайти свого обраного. Не менш важливим обрядом були стрибки через багаття. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас поради, що можна робити та не можна – в ніч на Івана Купала.
У ніч на Івана Купала існує багато заборон, яких не варто ігнорувати, щоб не накликати біду. Івана Купала вважається одним із древніх і надзвичайно містичних слов'янських свят. Відзначають його в ніч з 6 на 7 липня. Свої витоки свято бере ще з часів язичництва, адже раніше цей день був присвячений язичницькому богу Купалі. Після прийняття християнства воно доповнилося ім'ям Іоанна Хрестителя, який народився в день, який припадав на святкування.
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Що не можна робити на Івана Купала?
Віддавна вважалося, що в ніч на Івана Купала прокидається усіляка лісова нечисть, тому наші предки вважали, що в цю ніч не варто спати.
Також слід триматися якомога далі від води вагітним жінкам, дітям і людям поважного віку. Побутує думка, що нечисть, яка проживає у воді, може завдати шкоди цим людям.
На Івана Купала не варто нічого віддавати, продавати або позичати, щоб не збідніла родина. Крім того, не варто підіймати знайдені гроші.
Стосовно ватри, то жінкам не можна бувати біля неї ввечері, адже так роблять лише відьми.
Що можна робити на Івана Купала?
Рекомендується напередодні купальської ночі, 6 липня, попаритися в лазні. Якщо ж такої можливості немає – прийміть ванну з відваром із трав. Також на Івана Купала звертаються до березового дерева з проханням зцілення – скручують над хворими гілки зі словами: "Забери хворобу, березовий кущ, щоб не боліло, щоб не щеміло!". Ці слова потрібно повторити тричі.
Головною рослиною на Івана Купала вважається папороть. Вона в Купальську ніч розкривається сильним, вогненно-червоним кольором і дає можливість тому, хто її знайде визначити майбутнє. Віддавна вважається, що разом із цвітом папороті можна знайти скарби, навіть якщо вони зариті глибоко під землею.
На Івана Купала на сході сонця дівчата збирали росу та вмивалися нею, щоб якомога довше зберегти свою вроду. А от для того, щоб уберегти свою оселю від нечисті – купальською росою кропили стіни кімнат, меблі та кухонне начиння.
В Купальську ніч дівчата пускають по річці вінки із запаленими свічками. Якщо у дівчини на прикметі є хлопець, а її вінок відразу потоне – це означає, що наречений її розлюбив. У кого вінок пропливе найдовше – той буде найщасливішою.
Напередодні Купала дівчата збирали різні квіти та трави та клали їх собі під подушку. Вранці вони перевіряли оберемок: якщо набралося 12 різних трав – у цьому році дівчині судилося вийти заміж.
Танці та стрибки через багаття
Вважається, що той, хто якомога вище стрибне через багаття, приверне щастя. Також слов'яни вірили, що купальське вогнище знищує все зло – захворювання, нещастя та злидні. Саме тому на ньому спалювали старий одяг. Існував навіть звичай кидати до купальського вогнища сорочку хворої дитини, щоб разом з одежиною горіла й хвороба.
Хлопці та дівчата, щоб закріпити свою любов, стрибали через багаття в парах, узявшись за руки. Жінки, в яких довго не було дітей, стрибали через вогонь для того, щоб вилікуватися від безпліддя. Кажуть, що три стрибки через багаття принесуть здоров'я, щастя та добробут. А якщо ж ви зачепили вогнище ногою – треба стрибати через нього дев'ять разів, подумки формуючи позитивні образи.
Вінки на Івана Купала
Дівчата, які хотіли знайти собі пару, плели вінок із трав і квітів. У нього варто вплести гілки берези, кульбабу, білу шипшину, тонконіг звичайний, зірочник, а також мишачий горох. Також підійде польовий мак, дика ружа, барвінок, м'ята, хміль та польові квіти.
Вінки плели не лише дівчата, а й хлопці, які хотіли знайти собі пару по серцю. До чоловічого вінка обов'язково мала бути вплетена ромашка, звіробій, полин і кропива. Після Купала такий вінок служив оберегом на весь рік. Його потрібно було вішати над дверима, щоб крізь нього жоден лихий погляд не проник. А якщо хтось із домашніх захворів – господиня відщипувала трохи трави з вінка та кидала у відвари та чаї. Наступного року на Івана Купала старий вінок потрібно було спалити на купальському багатті.
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