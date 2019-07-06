Ворожіння на Івана Купала для дівчат: як гадати на хлопця вдома

Гадання на свято Івана Купала має довгу історію. Ще з давніх-давен українки проводили ворожіння у ніч на Купала, аби знайти свою любов та дізнатися ім'я майбутнього хлопця чи навіть чоловіка. На жаль, чимало традицій уже забулися, а способів ворожити вдома не так і багато. Але вони є!

Ворожіння на Івана Купала – невід'ємний елемент цього містичного свята, яке поєднало язичницькі та християнські мотиви. Звісно, у сучасних умовах провести традиційне гадання не так і просто, але ворожити на любов можна і вдома, використовуючи підручні засоби.

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Розповідаємо про різні способи ворожіння у ніч на Купала.

Традиційні ворожіння на Івана Купала

Наші предки знали, як ворожити на Івана Купала, аби результат був правдивим. До теперішнього часу дійшли тільки деякі обряди гадання, але вони теж варті уваги.

Ворожіння на вінку

Вранці 6 липня дівчата плетуть вінки з лісових і польових квітів, а на заході сонця, загадавши бажання, вінок із запаленою свічкою опускають в озеро чи річку. Якщо дівчина ворожить на судженого, а вінок пристане до берега – то цього року їй не варто чекати сватів. Якщо ж він потонув – весілля взагалі не буде або хлопець виявиться зрадником. А от коли вінок пливе за течією – пора готуватися до одруження! У кого вінок буде плавати найдовше – та буде найщасливішою.

Вінок на Купала / Kalinovskiy/Depositphotos

Ворожіння на багатті

У святкову ніч Івана Купала парубки та дівчата розводять велике багаття і стрибають через нього. Якщо полум'я не торкннеться вас під час стрибка – це сприятливий знак, що принесе дівчатам швидке і щасливе заміжжя, а хлопцям – справжнє кохання і матеріальний достаток.

Ворожіння на квітах

Напередодні Купала дівчата сідають у коло, попередньо зібравши різні квіти. Хтось вибирає квітку, запитуючи, кому вона дістанеться. Інша дівчина, сидячи спиною до квітів, називає ім'я будь-кого з присутніх. Від обраної квітки й залежить, як ставиться до неї хлопець, якого та загадала.

Глід – є надія на любов

Волошка – в тебе закохаються

Гвоздика (біла) – смуток

Гвоздика (жовта) – зневага

Гвоздика (червона) – пристрасна любов

Жоржина – вдячність

Жасмин – нічого серйозного не вийде

Дзвіночок – не вір йому, обдурить

Маргаритка – сором'язлива любов.

М'ята – тебе люблять дуже сильно.

Незабудка – він боїться тебе втратити.

Нігтики – ви розлучитеся

Роза (біла) – любить, але не показує цього

Роза (червона) – сумує за тобою

Ромашка – він сумнівається в своїй любові.

Ворожіння на травах

Вранці на Івана Купала зірви поруч з будинком дві вузькі довгі травинки, при цьому одна травинка має бути трохи довшою за іншу. Коротка – символізує тебе, довга – хлопця. Потім травинки треба вставити в якусь щілину, щоб вони звисали донизу. Коли вони стануть підсихати – то почнуть "ворушитися", наближаючись і віддаляючись одна від одної.

Якщо травинки тягнуться одна до одної – чекай серйозну пропозицію від коханого.

Якщо довга травинка відхилиться в протилежний бік від короткої – хлопець, на якого ти ворожила, байдужий до тебе.

Якщо травинки відхиляються, але при цьому злегка стикаються одна з одною, – у ваших стосунках не все гладко, але надія є.

7 липня дівчата плетуть вінки / hromadske

Гадання на Купала: як ворожити вдома

Гадати на Івана Купала можна і в домашніх умовах. Вам знадобляться підручні засоби та трохи терпіння.

Ворожіння на сірниках

Треба взяти нову коробку сірників та зосередитися на своєму бажанні або питанні. Потім витягайте по черзі сірники з коробки, рахуючи – "збудеться", "не збудеться" або "так", "ні", або "любить", "не любить". Останній сірник і стане відповіддю.

Ворожіння на воді

Воду потрібно набрати у велику миску або тазик, а потім загадати бажання і кинути в воду камінчик. Тоді рахуйте кількість кіл на воді: парна – бажання збудеться, непарна – ні.

Гадання на каві

Для нього знадобиться 16 кавових зерен. Поставте питання, яке вас цікавить, а потім акуратно киньте зерна на стіл із заплющеними очима. Потім потрібно відкрити очі і порахувати, скільки зерен впало западинкою вгору.

0 – ворожіння не вийшло і краще в цей день його більше не повторювати.

1 – удача на вашому боці.

2 – всі труднощі минуть самі собою.

3 – можлива зрада людини, яку ви вважали другом.

4 – постарайтеся не видавати бажане за дійсне.

5 – розпочата справа буде успішною.

6 – пора активно діяти.

7 – не потрібно хвилюватися, все рано чи пізно владнається.

8 – рішення прийде саме, потрібно тільки заспокоїтися і відволіктися.

9 – прислухайтеся до порад свого внутрішнього голосу.

10 – рекомендації близьких людей будуть вельми слушними.

11 – спробуйте, ризик виправданий.

12 – не базікай нічого зайвого.

13 – не нервуйтеся через дрібниці.

14 – вчіться покладатися завжди тільки на себе саму.

15 – ще трохи – і фортуна обов'язково повернеться до вас обличчям.

16 – все буде просто чудово.

Ворожіння на кавових зернах / pixabay

Гадання на воску

Воскову свічку, яку ви освячували в церкві, треба поламати на частини, розтопити в ложці над вогнем та вилити в чашку з холодною водою. Тоді слід взяти отриману фігурку в руки і подивитися на тінь від неї. Те, що ви побачите, і стане відповіддю на задумане питання.

квітка – новий шанувальник,

людина – хороший друг,

хвилеподібна фігура – виконання бажань,

смуги – приємна подорож,

обручка або корона – швидке весілля,

скриня (гаманець) – багатство,

серце – міцна любов,

прапор – нежданий гість,

зірка – удача.

Ворожіння на цибулі

У купальську ніч візьміть кілька цибулин, на кожній напишіть ім'я хлопця і помістіть цибулини в неглибоку посудину з водою. Яка цибулина раніше проросте – той і стане вашим нареченим.

Гадання на картах

Ворожіння на картах краще залишити в цей день наостанок, адже ним можна зайнятися в будь-який інший день. Утім, якщо дуже хочеться, велкам! Для того, щоб отримати свій прогноз, дістаньте навмання з колоди одну карту – вона й покаже ваше життя.

Світла карта свідчить, що ви – улюбленець долі. Темна ж говорить про те, що не все так добре, є "невідпрацьована" карма. Масті в цьому випадку трактуються так:

чирва – велика любов

піка – горе, сльози і переживання

бубна – матеріальне благополуччя

трефа – удача в кар'єрному плані.

Правильний результат визначається за трьома картами: якої масті буде більше – та життям і керує.

Гадання на картах

Ворожіння на гроші

Є один цікавий і старий ритуал, який дозволяє залучити гроші і спрогнозувати матеріальне благополуччя. Згідно з повір'ям, роса на Івана Купала – цілюща. Тож на світанку треба зібрати трави, принести їх додому, розкласти і висушити. Якщо трави згниють або покриються цвіллю – значить чекайте проблем з грошима. Якщо ж трава висохла і не ушкодилася – то варто потовкти її в порошок та підсипати його в гаманець. Це і буде притягувати гроші.

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