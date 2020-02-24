На аукціоні продали Мону Лізу з кубиків Рубіка

Робота Мона Ліза французького вуличного художника Invader, виконана з 330 кубиків Рубіка, була продана у Парижі.

Витвір мистецтва продали за 520 680 доларів (480 200 євро). Ціна, за яку була продана робота, значно перевищує попередні оцінки в 150 тис. євро.

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У 2005 році анонімний вуличний художник Invader використав кубики для створення мозаїки у вигляді Мони Лізи і її знаменитої усмішки. Робота стала першою в серії Rubikcubism, в якій художник відтворює відомі роботи Старих Майстрів.

Продаж роботи співпав із закриттям популярної виставки Леонардо да Вінчі в прилеглому Луврі, де зберігається справжня Мона Ліза. Виставка була приурочена до 500-річчя від дня смерті майстра епохи Відродження.

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