Ніби підліток: Тіна Кароль вразила образом без макіяжу

Українська поп-діва Тіна Кароль останнім часом радує своїх шанувальників, буквально кожен день публікуючи пікантні знімки. Підписники співачки не втомлюються засипати кумира компліментами. При цьому артистка прекрасно виглядає і без косметики і не боїться показувати свою природну красу.

Так, на фан-сторінці Тіни Кароль з'явилося її нове фото, на якому зірка зображена без макіяжу, доводячи, що справа зовсім не в редагуванні знімків – вона дійсно чудово виглядає, навіть коли втомлена і не нафарбована.

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На знімку 34-річна Тіна позує з прихильницею. Артистка одягнена в чорні лосини і джинсову куртку, на її обличчі немає ні грама макіяжу, а волосся зібране в недбалий пучок. При цьому вона мило посміхається на камеру.

Фанати виконавиці були у захват від її зовнішнього вигляду і заявили, що вона ніби підліток. Хоча деякі помітили втому на обличчі Кароль і порадили берегти себе і більше відпочивати.

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