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Напівгола Катя Осадча вразила шанувальників гарячим знімком

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Теледіва показала підписникам, як проводить своє літо і відпочинок.

Так, фото Катя Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому красуня позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру.

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"А тим часом, позаду вже половина літа", – написала Осадча. Відзначимо, що шанувальники були у захваті від нової публікації зірки телеекранів. Користувачі мережі засипали Катю компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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