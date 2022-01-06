Ні краплі фотошопу: модель Келлі Гейл похизувалась реальною фігурою у новому відео

Розкішна модель Келлі Гейл не припиняє надихати та мотивувати своїх прихильників. Красуня готова до пляжного сезону увесь рік, і нове відео це лише підтверджує.

26-річна шведська модель Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця прихильників не лише у рекламах та з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. У дівчини з індійсько-австралійським походженням понад 1,6 мільйона підписників. Все тому, що красуня регулярно ділиться знімками зі своїх буднів та зовсім не комплексує з приводу своєї спортивної фігури, передає Радіо MAXIMUM.

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Цього разу Келлі показала не лише розкішний вид на побережжя, а й свою реальну фізичну форму. Якщо ви думали, що моделі Victoria's Secret хоч колись можуть мати не ідеальний вигляд, то вам точно варто зацінити нове відео від чарівної Гейл. Хоч і без косметики та не на подіумі, але вона все ще заворожує:

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