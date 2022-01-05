70-річна зірка бондіани вразила шанувальників підтягнутою фігурою у купальнику

Британська актриса Джейн Сеймур відправилася у Таїланд, де насолоджується сонячною та спекотною погодою. І "дівчина Бонда" 1973-го не упустила можливості похизуватися розкішною фігурою у купальнику.

Так, зірка кіно, якій у лютому виповниться 71, потішила в Instagram шанувальників свіжими спокусливими фото з пляжу. Джейн Сеймур продемонструвала підтягнуту фігуру та стрункі ніжки. Фанати були шоковані тим, як добре виглядає їхня улюблениця.

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Джейн у Таїланді зустріла Новий рік. Там акторка регулярно засмагає на пляжі та купається в Андаманському морі. На фото зірка позує у чорному купальнику із рюшами у зоні декольте та відкритою спиною.

"Здається, у мене з'явився новий друг! Це заповідник, який рятує слонів від жорстокого поводження. Ми дізналися кожну унікальну історію слона! Тут вони можуть вільно блукати джунглями, без верхової їзди і палиць. Це чудова етична програма! Ми чудово провели час", – розповіла акторка під фото.

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