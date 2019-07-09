Незвичайний кліматичний протест у Кельні вразив мережу

У мережі поширюється фото з кліматичних протестів, які проходять у Кельні, і воно справді змушує замислитись. Це варто побачити кожному!

На платформі Reddit користувач з ніком valimo поділився знімком, зробленим під час протесту у Кельні. За короткий час він опинився у топах, зібравши понад 66 тисяч переглядів та більш як 3 тисячі коментарів. А все тому, що на фото активісти стоять на крижаних блоках на шибениці. Це чітко дає зрозуміти, що глобальне потепління вб'є людей. Дехто з користувачів наголосив, що така картина справді змушує замислитись, а в саму сцену вклали чимало зусиль, адже навіть шибениця виглядає доволі правдоподібно.

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reddit.com/user/valimo

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