В Австралії влада оголосила війну кішкам

Австралійські кішки вбили за рік понад мільярд тварин, підрахували місцеві вчені. В основному це дрібні ссавці й птахи.

Найчастіше кішки полюють на птахів середніх розмірів, які гніздяться або годуються на землі або невисоких чагарниках.

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Також їх цікавлять місцеві гризуни, опосуми, хижі тушканчики, пацюки та миші. В середньому одна кішка вбиває за рік майже 400 тварин. Це серйозний удар по екосистемі Зеленого континенту. При цьому найбільшу загрозу для місцевих живих істот представляють дикі кішки. Останніх, за оцінками вчених, в Австралії від двох до шести мільйонів, плюс майже 4 мільйони домашніх.

Навесні влада оголосила, що планує винищити два мільйони кішок, розкидаючи отруєні сосиски в місцях їх скупчення. А в деяких штатах пропонують матеріальну винагороду за скальп тварини. Однак, австралійські екологи пропонують інший шлях розв'язання проблеми, не настільки підступний для кішок. У деяких штатах створюють обгороджені території, вільні від хижаків, на кшталт заповідників.

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