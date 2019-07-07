На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Австралії влада оголосила війну кішкам
-
- 58
Австралійські кішки вбили за рік понад мільярд тварин, підрахували місцеві вчені. В основному це дрібні ссавці й птахи.
Найчастіше кішки полюють на птахів середніх розмірів, які гніздяться або годуються на землі або невисоких чагарниках.
І ще: Пара французів подала до суду на сусідського півня
Також їх цікавлять місцеві гризуни, опосуми, хижі тушканчики, пацюки та миші. В середньому одна кішка вбиває за рік майже 400 тварин. Це серйозний удар по екосистемі Зеленого континенту. При цьому найбільшу загрозу для місцевих живих істот представляють дикі кішки. Останніх, за оцінками вчених, в Австралії від двох до шести мільйонів, плюс майже 4 мільйони домашніх.
Навесні влада оголосила, що планує винищити два мільйони кішок, розкидаючи отруєні сосиски в місцях їх скупчення. А в деяких штатах пропонують матеріальну винагороду за скальп тварини. Однак, австралійські екологи пропонують інший шлях розв'язання проблеми, не настільки підступний для кішок. У деяких штатах створюють обгороджені території, вільні від хижаків, на кшталт заповідників.
Читайте також: Фото цього 105-кілограмового коропа шокує вас
-
13:44Як виглядав 2015 рік у фільмі Назад у майбутнє 2
-
13:18Xiaomi випустила унікальний гаджет для кухні
-
12:50Геніальні трюки, які використовують фотографи
-
12:21Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня
-
12:11Відома співачка оголила груди у білосніжному костюмі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:43Три ознаки того, що на вас грошова порча
-
11:15В Австралії влада оголосила війну кішкам
-
10:46Еліна Світоліна і її бойфренд відверто розповіли, що між ними
-
10:25Лікарі розповіли, кому треба їсти фініки
-
10:00Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні
-
09:48В Україні оголосили штормове попередження
-
09:22Хто стане новим головним героєм фільму Маска
-
09:00Ягоди годжі – користь і шкода, відгуки та вся правда про схуднення
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:52Ці продукти не можна їсти на сніданок
-
08:34З пікапа зробили розкішний офіс на колесах
-
08:15Погода в Україні 7 липня: у більшості областей пройдуть зливи
-
08:00Картинки з Івана Купала: вітальні листівки та відкритки на 7 липня
- 06 липня
-
22:00Привітання з Івана Купала: красиві поздоровлення зі святом
-
21:43Майже 3000 кілометрів за добу: власник Tesla Model 3 встановив рекорд
-
21:24Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
-
21:007 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Як пройшли хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі: милі фото
-
20:22Найкращі та найпалкіші поцілунки з серіалу Друзі
-
12:21Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня
-
10:00Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні
-
08:52Ці продукти не можна їсти на сніданок
- 06 липня
-
21:24Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
-
19:22Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя
-
15:34Нові рок пісні тижня: плейлист альтернативної музики липня
-
13:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
12:15Як вивести жирні плями з одягу: 10 дієвих способів
-
08:17Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі
- 05 липня
-
22:2310 найкращих місць для заняття сексом влітку
-
20:315 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
-
20:31Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
17:00ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
-
14:00Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
-
11:00Пози для літньої фотосесії: ТОП ідей для зйомки на природі чи на морі
-
07:16Погода в Україні 5 липня: на заході очікуються короткочасні зливи
- 04 липня
-
22:05Як зробити секс незабутнім: поради, якими варто скористатися
-
19:01Піца домашня: рецепти, як смачно і правильно приготувати піцу
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію
-
15:20Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
-
13:57Святослав Вакарчук прокоментував закон про "дематюкацію"
-
13:20Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження
-
11:00Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш американські закони
-
08:50Telegram потішить користувачів новою опцією: перші деталі
-
07:18Погода в Україні 4 липня: у північних областях прогнозуються дощі