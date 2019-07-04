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Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження

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Гід Ян у покинутій церкві - фото 1
Гід Ян у покинутій церкві

Гіди "Radioactive Team" опублікували в мережі фото занедбаного храму на території Чорнобильської зони відчуження. На диво, дерев'яний храм 19 століття вцілів дотепер. Дивіться унікальні світлини!

Під час однієї з екскурсій в Чорнобиль гіди "Radioactive Team" побували в занедбаній церкві в покинутому селі Красне, що розташоване за 6 км від ЧАЕС та за 25 км від міста Чорнобиля.

Це цікаво: Фото із зони відчуження в Чорнобилі викликало ажіотаж в мережі

Відомо, що дерев'яний храм Святого Архангела Михаїла в Красному був зведений ще в 1800. Зважаючи на те, що церква дерев'яна, вона збереглася у відмінному стані. Дивіться самі:

Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження - фото 338254
Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження - фото 338256
Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження - фото 338255
Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження - фото 338257
Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження - фото 338253

Фото: Chernobyl Zone - Radioactive Team

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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