Чорнобиль сьогодні: з'явилися вражаючі фото покинутої церкви в зоні відчуження

Гіди "Radioactive Team" опублікували в мережі фото занедбаного храму на території Чорнобильської зони відчуження. На диво, дерев'яний храм 19 століття вцілів дотепер. Дивіться унікальні світлини!

Під час однієї з екскурсій в Чорнобиль гіди "Radioactive Team" побували в занедбаній церкві в покинутому селі Красне, що розташоване за 6 км від ЧАЕС та за 25 км від міста Чорнобиля.

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Відомо, що дерев'яний храм Святого Архангела Михаїла в Красному був зведений ще в 1800. Зважаючи на те, що церква дерев'яна, вона збереглася у відмінному стані. Дивіться самі:

Фото: Chernobyl Zone - Radioactive Team

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