Хлопець потролив дівчат, які хотіли фото: епічне відео

У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного відео з хлопцем, якому набридло фотографувати дівчат і він знайшов вихід. Щоправда, навряд чи потім він не отримав на горіхи.

На платформі Reddit користувач з ніком Alph_x поділився відео, яке за короткий час зібрало понад 78 тисяч переглядів та більш як 700 коментарів. А все тому, що на ньому хлопець тролить компанію дівчат, які хочуть, щоб їх сфотографували. На перший погляд, все нормально, на телефоні спрацьовує спалах, однак насправді головний герой просто натискає на ліхтарик. Сподіваємось, він не надто постраждав від обурених жінок, зате прославився в мережі.

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Автор ще й додав, що дівчата постійно змінювали пози. Залишається таємницею, як згодом пояснював відсутність знімків хлопець. А от користувачі кілька разів переглянули ролик та засипали його компліментами щодо креативності.

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