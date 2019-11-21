Я нічого не хочу: Трамп став зіркою мережі через свої нотатки

20 листопада, під час спілкування Дональда Трампа з журналістами стосовно України, в об'єктив камер потрапили його нотатки. Те, що там написав президент США, неабияк розбурхало мережу.

Що ж написав Дональд Трамп у своєму блокноті?

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Я нічого не хочу. Я нічого не хочу. Не хочу ніякої послуги за послугу. Скажіть Зеленському вчинити правильно. Це останнє слово президента США.

JUST IN: President Trump, reading from handwritten notes before his trip to Texas today, refutes Amb. Sondland's testimony, claiming he told Sondland, "I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo."



The president did not answer questions from the press. pic.twitter.com/gWKZmbK0Uf — NBC News (@NBCNews) November 20, 2019

Так Дональд Трамп прокоментував скандал навколо його телефонної розмови з президентом України, через який почалася процедура імпічменту Трампа. Під час цієї бесіди чинний лідер США просив Зеленського розслідувати діяльність української газової компанії Burisma, до складу директорів якої входив Хантер Байден – син Джо Байдена, який, як очікується, стане основним суперником Трампа на виборах президента у 2020 році.

У своїй промові 20 листопада Трамп спробував спростувати всі підозри про те, що він буцімто намагався підкупити Зеленського, і заявив журналістам, що він "нічого не хоче від України" і йому не потрібна "ніяка послуга за послугу".

Однак текст записки поза контекстом виглядає так, ніби у президента США у цей день був не дуже гарний настрій. Тому користувачі соцмереж не втратили можливості пожартувати над Трампом.

"Кожен хлопець у коледжі, з яким я намагалася визначити статус наших "стосунків" [говорив: "Я нічого не хочу. Я нічого не хочу"]"

every guy in college when I tried to define our "relationship": pic.twitter.com/FZfpLUWegR — Rachel Saya Jacobson (@RachelSayaJ) November 20, 2019

Кадр з фільму "Восьма миля", в якому герой Емінема записував тексти пісень у блокнот.

– Помічник Трампа: "Скажіть їм, що ви нічого не хочете".

– Трамп: "Я чогось хочу?"

– Помічник: "Ні, ви нічого не хочете. Скажіть їм, що нічого не хочете".

– Трамп: "Почекай, що я повинен сказати?"

– Помічник: "Скажіть: "Я нічого не хочу".

– Трамп: "Я нічого... ще раз, як там?"

– Помічник: "Нічого, давайте я запишу це для вас... Сер".

Trump aide: Tell them you want nothing.



Trump: I want something?



Aide: No, you want nothing. Tell them you want nothing.



Trump: Wait, what should I say?



Aide: Say, "I want nothing."



Trump: I want ... what again?



Aide: Never mind, I'll write it down for you ... Sir. pic.twitter.com/hfOjQuWKEY — Kaili Joy Gray (@KailiJoy) November 20, 2019

I WANT NOTHING

I WANT NOTHING

I WANT NO QUID PRO QUO pic.twitter.com/GEc2fMf8SZ — Aalinger (@aalinger) November 20, 2019

Наостанок зауважимо, що Трамп неправильно написав прізвище Зеленського англійською. Замість "Zelensky" у нього – "Zellinsky". Але, здається, це мало хто помітив.

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