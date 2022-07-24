Незабаром у Facebook буде хронологічна стрічка новин

До серпня планують у соціальній мережі Facebook запустити хронологічну стрічку новин із дописами тих сторінок, на які підписаний користувач. Читайте далі та дізнайтеся подробиці нововведення у цій соцмережі!

За кілька днів у соцмережі Facebook користувачі отримають нову вкладку "Стрічка/Feeds", де показуватиметься додаткова хронологічна стрічка новин з дописи друзів, груп і сторінок, на які підписана людина. Про це повідомляють безпосередньо у Meta.

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Нову вкладку розмістять між відеоплеєром Facebook і списком груп. Таке оновлення планують запровадити до 29 липня 2022 року.

Марк Цукерберг, засновник Facebook, пояснив, що така функція має найбільший попит, адже користувачі хочуть переконатися, що не пропускають публікації своїх друзів.

Попри це, у Facebook залишиться головна сторінка "Home". Саме вона першою відкриватиметься після запуску застосунку і буде працювати за попередніми алгоритмами, коли штучний інтелект рекомендує користувачам контент.

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