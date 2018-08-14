New York Post вийшла з несподіваною обкладинкою

13 серпня газета New York Post вийшла зі спеціальною обкладинкою, де замість звичних заголовків та останніх новин на першій шпальті був лише логотип Supreme. Це частина рекламної кампанії вуличного бренду, присвяченої осінній колекції.

"Ми ніколи не робили нічого подібного", - говорить Джессі Анджело, генеральний директор видавництва. Раніше газета випускала партнерські обкладинки з рекламодавцями, серед яких були і ритейлери теж, але це ніколи не був номер, від першої і до останньої сторінки присвячений одному бренду.

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Звичайно ж, як і все, що випускає Supreme, ця колаборація тут же наробила шуму і змусила хайпбістів відправитися в газетні кіоски за свіжим номером New York Post. За словами Анджело, тираж цього випуску газети був більшим, ніж зазвичай, але його вже складно знайти у продажу. На сайтах на кшталт eBay номери Supreme перепродують значно дорожче: в кіоску купити New York Post можна було за $ 1, в мережі за нього просять вже $ 10. Можна знайти і спеціальні пропозиції - 100 номерів газети за $ 750.

Допис, поширений Supreme (@supremenewyork) 13 Сер 2018 р. о 2:45 PDT

"Ніколи ще в житті я так відчайдушно не хотів газету", - прокоментував відео Supreme в Instagram один з користувачів. Напевно багато фанатів бренду вперше у своєму житті купили друкарську газету.

"Ми просто подумали, що це і правда крута ідея, - пояснює рішення Анджело. - Буде кумедно, якщо це приверне нову аудиторію. Сподіваємося, вони прочитають газету і їм сподобається".

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