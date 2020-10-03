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Невгамовний Кіану Рівз з'явився у ще одному ролику, присвяченому Cyberpunk 2077
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До релізу довгоочікуваної гри Cyberpunk 2077 залишається усе менше часу. Тому CD Projekt RED, схоже, серйозно взялася за рекламу та використовує у ній дуже сильну зброю – Кіану Рівза.
Кілька днів тому рекламу Cyberpunk 2077 з ним показали під час фіналу матчу NBA, а тепер представили другий короткий рекламний трейлер.
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У ньому популярний актор, який постав у грі в ролі Джонні Сільверхенда, запрошує у нічне місто майбутнього та говорить, що в грі немає обмежень, крім тих, які геймер не захоче переходить сам. А ще він закликає мріяти по великому і запевняє, що майбутнє у наших руках, треба тільки простягнути руку.
Cyberpunk 2077 з'явиться у продажу 19 листопада на ПК, Xbox One і PlayStation 4. Відразу буде зворотна сумісність з PlayStation 5 і Xbox Series X / S, але повноцінна версія для консолей нового покоління вийде у 2021 році.
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