Дивіться новий трейлер Mario Kart Live: Home Circuit

Видавництво Nintendo і розробники з Velan Studios представили новий трейлер Mario Kart Live: Home Circuit. У ньому автори показали всі основні особливості своєї гри в доповненій реальності, яка дозволить влаштовувати перегони в реальному світі.

Гравці будуть використовувати картонні ворота і справжній карт, щоб прокладати маршрути. Керувати картом і стежити за подіями на трасі можна на екрані Switch або телевізора за допомогою вбудованої в карт камери.

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При цьому швидкість карта буде залежати від обраного об'єму двигуна: від 50 до 200 кубічних сантиметрів. Також карт буде реагувати на предмети (наприклад, прискорюватися при використанні гриба) і зупинятися при зіткненні з перешкодами або попаданні предметів суперників.

Реліз Mario Kart Live: Home Circuit відбудеться 16 жовтня. У магазинах гра буде доступна у двох наборах: набір Маріо і набір Луїджі. В набори входять один карт, четверо воріт, два знаки напрямків і USB-кабель для підзарядки.

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