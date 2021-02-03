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Неверс: дивіться тизер серіалу про супергероїв у вікторіанській Англії
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HBO опублікував офіційний тизер нового серіалу "Неверс" ("The Nevers") від творця "Баффі – переможниці вампірів" і "Агентів "Щ. И. Т." Джосс Відон. Дивіться тизер на Радіо МАКСИМУМ!
The Hollywood Reporter пише, що у кінці листопада Джосс Відон прийняв рішення про відхід з проєкту через занадто великий обсяг роботи та складнощі, пов'язані з пандемією коронавірусу. Тоді як шоураннером найняли Філіпа Гослетт – співавтора сценарію фільму "Як розмовляти з дівчатами на вечірках" з Ель Фаннінг.
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Дія "The Nevers" розгорнеться в вікторіанській Англії. Шоу розповість про групу людей (в основному жінок), які виявляються володарями аномальних здібностей.
Неверс, дивіться тизер нового серіалу від HBO:
Перші шість епізодів серіалу, які були зняті ще при Відоні, HBO покаже у квітні.
Раніше стало відомо, що HBO планує випустити приквел "Гри престолів" за мотивами "Повістей про Дунке і Егге" Джорджа Мартіна. Він буде присвячений подіям, що сталися за 90 років до оригінального серіалу.
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