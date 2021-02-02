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Скільки разів у серіалі ДРУЗІ улюблені герої пили каву: цікава інфографіка

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Загалом ДРУЗі випили 1154 чашки кави - фото 1
Загалом ДРУЗі випили 1154 чашки кави

Про кафе Central Perk знають, мабуть, не лише фанати серіалу "ДРУЗІ". Саме тут Росс, Джої, Чендлер, Моніка і Фібі пили каву, а Рейчел працювала офіціанткою. Фанати ж вирішили підрахувати, скільки чашок кави випили улюблені герої.

Одному прихильнику ситкому стало цікаво, скільки кави випили персонажі за 236 епізодів. Тож він провів ґрунтовне вивчення серіалу, переглянувши серіал знову. Усі дані він записав і створив на їхній основі круту інфографіку.

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Виявилося, найбільше кави п'є Фібі – 227 чашок, а найменше, як не дивно, Рейчел – всього 138 чашок. Їй ще ті чашки потім мити.

Скільки разів у серіалі ДРУЗІ улюблені герої пили каву: цікава інфографіка - фото 446045

Якщо вони були десь поза кав'ярнею (Росс читав лекцію, Моніка працювала на заході і т. д.), я швидко перемотував сцену, виглядаючи будь-які потенційні горнятка або чашки. Я спостерігав за всіма сценами у Central Perk або квартирі, де вони їли та пили, – розповів Кіт Лавлейс.

Лавлейс вивчив, як кавові звички кожного персонажа змінювалися сезон за сезоном.

Скільки разів у серіалі ДРУЗІ улюблені герої пили каву: цікава інфографіка - фото 446046

Також він порахував, скільки кожен герой витратив на каву за весь серіал. Логічно, що Фібі посіла у цьому рейтингу знову перше місце. Кава у 236 епізодах "ДРУЗІв" обійшлася їй у 408 доларів. Разом же наші улюблені герої витратили на цей напій 2077 доларів США.

Скільки разів у серіалі ДРУЗІ улюблені герої пили каву: цікава інфографіка - фото 446047

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Джерело: Huff Post
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