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Disney випустить серіал за мотивами фільму Чорна пантера

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Disney випустить серіал за мотивами фільму Чорна пантера - фото 1

У кінокомпанії Walt Disney повідомили, що планують зняти серіал за мотивами популярного фільму всесвіту Marvel "Чорна пантера".

Наразі відомо, що компанія домовилася про зйомки і роботу над серіалом з режисером фільму "Чорна пантера" Раяном Куглером. Серіал про події на прихованій африканській території Ваканда повинен ексклюзивно вийти на стрімінговій платформи Disney+.

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Фільм "Чорна пантера" вийшов на екрани у 2018 році і став одним з найпопулярніших у всесвіті Marvel. Він побив рекорд, ставши найкасовішою супергеройською картиною в історії прокату в США. Творці фільму заробили 624 мільйони доларів менше ніж за два місяці.

Disney випустить серіал за мотивами фільму Чорна пантера - фото 445906

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Джерело: deadline
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