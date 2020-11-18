На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Тролінг з бюджетом: королівська сім'я не оцінила четвертий сезон Корони
-
- 2
У неділю, 15 листопада, на стрімінговому сервісі Netflix відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Корона". З'ясувалося, що продовження популярного шоу не сподобалося тим членам британської королівської сім'ї, які мали можливість його подивитися.
Четвертий сезон "Корони" розповідає про події 1980-х років, у тому числі шлюб принца Чарльза і принцеси Діани, військовий конфлікт між Великою Британією й Аргентиною за Фолклендські острови, обрання Маргарет Тетчер прем'єр-міністром.
Це цікаво: Дім з прислугою: дивіться тизер другого сезону моторошного серіалу з Рупертом Грінтом
Королівський біограф Пенні Джунор передбачає, що принца Чарльза засмутить сцена, в якій його улюблений двоюрідний дідусь (дядько його батька, принца Філіпа) Лорд Луїс Дікі Маунтбеттен коментує його стосунки з Каміллою Паркер-Боулз у негативному ключі. Вона заявила, що в цьому випадку творці серіалу допустили історичну неточність, а сам принц Уельський "обожнював Маунтбеттена і був спустошений після його смерті".
Довірені особи Чарльза звинуватили авторів "Корони" у тому, що вони "показують події, які мали місце у дуже непростий період 25-30 років тому, не думаючи про чиїсь почуття", охарактеризувавши шоу як "тролінг з голлівудським бюджетом".
За інформацією The Mail on Sunday, принц Вільям залишився незадоволений тим, як зображені його рідні. Герцог Кембридзький вважає, що "його батьків експлуатують і представляють у хибному світлі, щоб було простіше заробляти гроші".
Колишній прессекретар Букінгемського палацу Дікі Арбітер зазначив, що королівська сім'я вже звикла до того, що їх образи часто використовуються в розважальних цілях. Але її членів турбує той факт, що не кожен глядач зрозуміє, де в "Короні" правда, а де – вигадка.
Читайте також: У Netflix пояснили, чому закривають серіали після першого сезону
-
15:53Тролінг з бюджетом: королівська сім'я не оцінила четвертий сезон Корони
-
15:25Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2020 року
-
14:53Боги маркетингу: в Китаї дарують iPhone 12 під час покупки топового смартфона HUAWEI
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
13:53Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:21Співробітниця McDonald's розповіла, як отримати безкоштовну їжу
-
12:48Нацбанк вводить в обіг колекційну монету на честь Держприкордонслужби: фото
-
12:19Який вигляд мали італійські дівчата у 1951 році: архівне фото підкорює мережу
-
11:50Як нудисти: Білл Гейтс здивував новою заявою про тих, хто проти масок
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
10:53Фітнес-блогерка показала свої реальні форми у бікіні (18+)
-
10:21Том і Джеррі повертаються: дивіться трейлер нового фільму про відомих героїв
-
09:54Погода в Україні 18 листопада: прогноз на сьогодні по містах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
08:52Привітання з першим снігом у віршах, смс, прозі і картинках українською
-
08:294 ранкові звички для продуктивного дня, які має мати кожен
-
07:49Кайлі Дженнер знялася у відвертому шкіряному топі з екстремальним декольте
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
21:52Журналісти поділилися враженнями про нові Mac: що сподобалося найбільше?
-
21:31Дослідження показало, яка гра викликає найбільшу напругу
-
21:1618 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Lamborghini показала на відео новий Huracan: динамічний ролик
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок
- 15 листопада
-
21:53Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
-
18:50Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
-
16:17Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:54Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень
-
11:23Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада