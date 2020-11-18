Тролінг з бюджетом: королівська сім'я не оцінила четвертий сезон Корони

У неділю, 15 листопада, на стрімінговому сервісі Netflix відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Корона". З'ясувалося, що продовження популярного шоу не сподобалося тим членам британської королівської сім'ї, які мали можливість його подивитися.

Четвертий сезон "Корони" розповідає про події 1980-х років, у тому числі шлюб принца Чарльза і принцеси Діани, військовий конфлікт між Великою Британією й Аргентиною за Фолклендські острови, обрання Маргарет Тетчер прем'єр-міністром.

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Королівський біограф Пенні Джунор передбачає, що принца Чарльза засмутить сцена, в якій його улюблений двоюрідний дідусь (дядько його батька, принца Філіпа) Лорд Луїс Дікі Маунтбеттен коментує його стосунки з Каміллою Паркер-Боулз у негативному ключі. Вона заявила, що в цьому випадку творці серіалу допустили історичну неточність, а сам принц Уельський "обожнював Маунтбеттена і був спустошений після його смерті".

Довірені особи Чарльза звинуватили авторів "Корони" у тому, що вони "показують події, які мали місце у дуже непростий період 25-30 років тому, не думаючи про чиїсь почуття", охарактеризувавши шоу як "тролінг з голлівудським бюджетом".

За інформацією The Mail on Sunday, принц Вільям залишився незадоволений тим, як зображені його рідні. Герцог Кембридзький вважає, що "його батьків експлуатують і представляють у хибному світлі, щоб було простіше заробляти гроші".

Колишній прессекретар Букінгемського палацу Дікі Арбітер зазначив, що королівська сім'я вже звикла до того, що їх образи часто використовуються в розважальних цілях. Але її членів турбує той факт, що не кожен глядач зрозуміє, де в "Короні" правда, а де – вигадка.

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