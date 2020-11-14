Дім з прислугою: дивіться тизер другого сезону моторошного серіалу з Рупертом Грінтом

У мережі з'явився тизер продовження хорор-серіалу "Дім з прислугою" режисера М. Найта Ш'ямалана. Другий сезон вийде 15 січня 2021 року на Apple TV +.

Сюжет нового сезону поки залишається в секреті. У серіалі знялися Лорен Емброуз, Тобі Кеббелл, Нелл Тайгер Фрі і Руперт Грінт.

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Нагадуємо, перший сезон вийшов у листопаді 2019 року. Психологічний трилер розповідає історію пари, яка переживає трагедію. Втративши дитину, вони намагаються замінити його реалістичною лялькою та навіть наймають няню, яка за нею доглядає. Але вони зовсім не здогадуються, кого насправді запросили у свій дім.

Дім з прислугою – дивіться тизер другого сезону моторошного серіалу:

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