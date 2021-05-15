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Netflix випустить серіал про юність королеви Шарлотти з Бріджертонів

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Спін-офф розповість про королеву Шарлотту з Бріджертонів - фото 1
Спін-офф розповість про королеву Шарлотту з Бріджертонів

Стрімінговий сервіс Netflix замовив виробництво спін-офф серіалу "Бріджертони". Його присвятять юності королеви Шарлотти.

Також у ньому з'являться Вайолет Бріджертон і Леді Данбері. В оригінальному шоу їх зіграли Голда Рошевель, Рут Геммелл і Аджоа Андо, пише Variety.

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"Багато глядачів нічого не знали про королеву Шарлотту до того, як "Бріджертони" представили її світу, і я дуже рада, що новий серіал розширить її історію і світ "Бріджертонів", – розповіла глава Netflix з глобального телебачення Бела Баджарія.

Сценаристом і виконавчим продюсером проєкту виступить Шонда Раймс. Хто може виконати роль Шарлотти – поки не відомо.

Нагадаємо, що нещодавно стрімінговий сервіс Netflix анонсував продовження популярної стрічки "Бріджертони". Другий сезон зараз перебуває у виробництві, а творці обіцяють ще третій і четвертий. Серіал "Бріджертони" – рекордсмен за кількістю переглядів. Мільйонні перегляди послужили тому, щоб продовжити історію Дафни і Гастінга ще на кілька сезонів.

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