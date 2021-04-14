Netflix анонсував третій і четвертий сезон серіалу Бріджертони

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував продовження популярної стрічки "Бріджертони". Другий сезон зараз перебуває у виробництві, а творці обіцяють ще третій і четвертий.

Серіал "Бріджертони" – рекордсмен за кількістю переглядів. Мільйонні перегляди послужили тому, щоб продовжити історію Дафни і Гастінга ще на кілька сезонів.

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"Бріджертони збили нас з ніг. Творча команда, на чолі з продюсером Шондою Раймс, поставила красиву, емоційну, романтичну драму. У них є захоплюючі плани на майбутнє, і ми думаємо, що глядачі будуть продовжувати радуватися від цього шоу. Ми плануємо працювати з Бріджертонами довго", – відзначили в Netflix.

Dearest readers, this author brings a most exciting announcement... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) April 13, 2021

Відзначається, що в третьому і четвертому епізодах екранізують події з двох романів "Пропозиція від джентльмена" і "Роман з містером Бріджертоном".

Серіал "Бріджертони" заснований на романах-бестселерах Джулії Куїн. Він став найпопулярнішим в місяць свого дебюту на Netflix – його подивилися на 82 мільйонах акаунтів. Серіал розповідає історію членів багатої лондонської сім'ї, яка намагається знайти щастя у вищому суспільстві.

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