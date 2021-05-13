Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Містична новинка: вийшов перший трейлер серіалу Історія Лізі за романом Стівена Кінга

  • 22
Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер серіалу Історія Лізі, знятого за однойменним романом короля жахів Стівена Кінга. Ролик з'явився на ютубі платформи.

Книга і серіал розповідають про дружину талановитого письменника Скотта Лендона (Клайв Оуен) – Лізі Лендон (Джуліанна Мур), яка нещодавно втратила чоловіка і зіткнулася з купою проблем.

І ще: Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором

Крім психічного зриву сестри Аманди (Джоан Аллен), жінку переслідує дивний фанат чоловіка (Дейн ДеХаан) і темні таємниці його письменницької майстерності. У серіалі також з'явиться Сон Кан, відомий за роллю Хана в серії фільмів Форсаж.

"Я хотів сказати щось про шлюб, про борг у шлюбі, про знаменитостей, про той бік життя, що є публічним, і той бік життя, який є приватним, а також про двері між цими двома світами", – розповів Кінг. Сценарій шоу написав сам автор роману. У першому і єдиному сезоні проєкту вісім серій, перші дві вийдуть в Apple TV + одночасно 4 червня 2021 року, а фінальна восьма 16 липня 2021 року.

Це цікаво: Фільм з Джейсоном Стетхемом очолив прокат цими вихідними

пропозиції партнерів
Новини