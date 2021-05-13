Містична новинка: вийшов перший трейлер серіалу Історія Лізі за романом Стівена Кінга

Стрімінговий сервіс Apple TV опублікував трейлер серіалу Історія Лізі, знятого за однойменним романом короля жахів Стівена Кінга. Ролик з'явився на ютубі платформи.

Книга і серіал розповідають про дружину талановитого письменника Скотта Лендона (Клайв Оуен) – Лізі Лендон (Джуліанна Мур), яка нещодавно втратила чоловіка і зіткнулася з купою проблем.

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Крім психічного зриву сестри Аманди (Джоан Аллен), жінку переслідує дивний фанат чоловіка (Дейн ДеХаан) і темні таємниці його письменницької майстерності. У серіалі також з'явиться Сон Кан, відомий за роллю Хана в серії фільмів Форсаж.

"Я хотів сказати щось про шлюб, про борг у шлюбі, про знаменитостей, про той бік життя, що є публічним, і той бік життя, який є приватним, а також про двері між цими двома світами", – розповів Кінг. Сценарій шоу написав сам автор роману. У першому і єдиному сезоні проєкту вісім серій, перші дві вийдуть в Apple TV + одночасно 4 червня 2021 року, а фінальна восьма 16 липня 2021 року.

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