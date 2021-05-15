Анна Болейн: дивіться трейлер серіалу з Джоді Тернер-Сміт

У мережі з'явився перший трейлер майбутнього мінісеріалу Анна Болейн. Головну роль в ньому виконує актриса Джоді Тернер-Сміт. Дивимося разом!

Дія серіалу, який за своїм жанром далекий від історичної драми і швидше нагадає глядачам психологічний трилер, розгортатиметься протягом п'яти місяців, що передують страті Анни в 1536 році. Ролик з'явився на ютуб каналі Empire Magazine.

Містична новинка: вийшов перший трейлер серіалу Історія Лізі за романом Стівена Кінга

Серіал розповість нам про долю другої дружини англійського короля Генріха VIII Тюдора (Марк Стенлі). Стрічка складається з трьох епізодів. Зокрема, в ролику показали конфлікт Болейн з чоловіком через те, що вона народила йому дочку, а не сина. "Світ дізнається, що я не винна", – каже Болейн.

У серіалі покажуть останні місяці життя Болейн перед стратою. Тоді вона активно бореться за гендерну рівність в патріархальній Англії і намагається забезпечити майбутнє своєї дочки. Дата прем'єри серіалу поки невідома.

І ще: Чому жінки вбивають: вийшов трейлер другого сезону серіалу