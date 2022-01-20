У Нідерландах музеї і театри на день стали перукарнями: у чому причина

Музеї та театри Нідерландів влаштували протест проти нових коронавірусних обмежень, запроваджених урядом країни. На один день культурні установи перетворилися на перукарські та спортивні зали.

Як повідомляє Bloomberg, раніше влада Нідерландів дозволила відновити роботу перукарським, манікюрним салонам і спортзалам з обмеженням на кількість клієнтів. Це й викликало спротив сфери культури та мистецтв.

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А все тому, що музеям, театрам, концертним майданчикам, барам і кафе заборонили відкриватися. Представники культурної індустрії не погодилися з таким рішенням та оголосили про проведення акції "Театральний перукар".

В ініціативі взяли участь близько 70 організацій. Наприклад,

у Музеї Ван Гога в Амстердамі цілий день працювали майстри манікюру,

в Амстердамі цілий день працювали майстри манікюру, у залах Музею Франса Халса в Харлемі проводилися тренування та заняття з йоги,

в Харлемі проводилися тренування та заняття з йоги, а відвідувачі концертного залу Консертгебау змогли підстригтися під час репетиції Амстердамського філармонічного оркестру.

Kapsalon Het Concertgebouw is van start met de Symfonie no. 2 van Charles Ives door @ConcertgbOrkest onder leiding van Susanna Mälkki. #kapsalontheater #conertgebouw pic.twitter.com/yDyhwVpVWp — Het Concertgebouw (@Concertgebouw) January 19, 2022

Це надзвичайно творче рішення, яке могли прийняти лише ті, хто працюють у сфері культури та мистецтв. І, будемо відвертими, лише таким чином можна було достукатися до влади, яка одній сфері розв'язала руки, а іншу залишила напризволяще.

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