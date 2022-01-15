Створюючи Анну: дивіться трейлер захопливого мінісеріалу про самозванку

Netflix випустив трейлер серіалу Створюючи Анну на основі статті Джесікі Пресслер у New York Magazine "Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка". Дивимося разом!

Головну роль у картині зіграла Джулія Гарнер (Озарк). Продюсером серіалу виступила Шонда Раймс (Анатомія пристрасті, Як уникнути покарання за вбивство), пише hollywoodreporter.

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Сюжет розповість про німецьку шахрайку російського походження Анну Сорокіну, яка представлялася багатою спадкоємицею з Німеччини, щоби потрапити до вищого суспільства Нью-Йорка. Дівчина вигадала собі життя, про яке мріяла – і почала ним жити. Нехай заради цього і довелося занапастити безліч інших, ні в чому не винних життів.

З'ясувалося, що за допомогою підроблених рахунків Сорокіна взяла кілька кредитів у різних банках на суму близько 200 тисяч доларів. 2016 року вона намагалася отримати в банку кредит у 22 мільйони доларів, нібито на відкриття клубу в Нью-Йорку. Її заарештували у жовтні 2017 року.

Прем'єру серіалу заплановано на 11 лютого 2022 року.

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