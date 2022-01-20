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В Ірландії майстер виготовив першу у світі веганську скрипку

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Скрипка не містить жодного елемента тваринного походження - фото 1
Скрипка не містить жодного елемента тваринного походження

Чи чули ви про веганські музичні інструменти? От ми вперше дізналися, що такі існують. Ба більше, розповімо вам про незвичайну скрипку, над якою працював майстер з Ірландії.

Традиційно для виготовлення скрипок використовують кінський волос, роги, копита та кістки. Але ірландський скрипковий майстер Падрейг О'Дулі задля експерименту вирішив відмовитися від цієї технології, бо вона суперечить переконанням багатьох сучасних музикантів, пише BBC.

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Він зробив інструмент, у якому немає жодного компонента тваринного походження. Натомість О'Дулі використав оброблені парою груші, ягоди та джерельну воду.

В Ірландії майстер виготовив першу у світі веганську скрипку - фото 493035

Замовлення на веганську скрипку майстер отримав ще кілька років тому, але розпочав її виготовлення лише під час локдауну. Організація The Vegan Society зареєструвала її як перший у світі подібний інструмент.

"Це було інтригуюче завдання. Я задумався, скільком музикантам доводилося відмовитися від гри на скрипці з міркувань етики", – розповідає майстер.

В Ірландії майстер виготовив першу у світі веганську скрипку - фото 493036

Він також зазначив, що пишається бажанням молодих музикантів принести зміни до цього світу.

Веганська скрипка коштує 8000 фунтів стерлінгів, що майже 309 тисяч гривень за актуальним курсом.

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