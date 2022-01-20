В Ірландії майстер виготовив першу у світі веганську скрипку

Чи чули ви про веганські музичні інструменти? От ми вперше дізналися, що такі існують. Ба більше, розповімо вам про незвичайну скрипку, над якою працював майстер з Ірландії.

Традиційно для виготовлення скрипок використовують кінський волос, роги, копита та кістки. Але ірландський скрипковий майстер Падрейг О'Дулі задля експерименту вирішив відмовитися від цієї технології, бо вона суперечить переконанням багатьох сучасних музикантів, пише BBC.

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Він зробив інструмент, у якому немає жодного компонента тваринного походження. Натомість О'Дулі використав оброблені парою груші, ягоди та джерельну воду.

Замовлення на веганську скрипку майстер отримав ще кілька років тому, але розпочав її виготовлення лише під час локдауну. Організація The Vegan Society зареєструвала її як перший у світі подібний інструмент.

"Це було інтригуюче завдання. Я задумався, скільком музикантам доводилося відмовитися від гри на скрипці з міркувань етики", – розповідає майстер.

Він також зазначив, що пишається бажанням молодих музикантів принести зміни до цього світу.

Веганська скрипка коштує 8000 фунтів стерлінгів, що майже 309 тисяч гривень за актуальним курсом.

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