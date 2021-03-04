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Netflix показав трейлер супергеройського фільму Thunder Force з Меліссою Маккарті

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У супергеройському фільмі грає Мелісса Маккарті - фото 1
У супергеройському фільмі грає Мелісса Маккарті

У мережі з'явився трейлер супергеройського фільму Netflix "Thunder Force". Головні ролі у проєкті зіграли Мелісса Маккарті й Октавія Спенсер.

За сюжетом дві кращі подруги Лідія й Емілі раптом отримують суперсилу, вчаться з нею справлятися та жити в новій ролі.

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Режисером комедії став Бен Фалкон, чоловік Мелісси Маккарті. Очікується, що в фільмі іронічно обіграють супергеройське кліше з коміксів, але зроблять це з добрим гумором.

Дивіться трейлер фільму Thunder Force з Меліссою Маккарті:

Фільм з'явиться на Netflix 9 квітня.

Раніше стрімінговий сервіс Hulu представив новий тизер четвертого сезону серіалу-антиутопії "Розповідь служниці". Він почне виходити 28 квітня. У ролику тривалістю півтори хвилини можна побачити головну героїню екранізації роману Маргарет Етвуд, Фредову Джун у виконанні Елізабет Мосс.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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