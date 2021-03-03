Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів

Ці телевізійні сцени завжди викликають у глядачів сміх. Зібрали для вас усі веселі та кумедні моменти з фільмів та серіалів.

Перевірте, чи ваша улюблена смішна сцена потрапила у цей список?

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Фільм "Кікбоксер" – це безсмертна класика. Подивитеся на Ван Дамма і будете танцювати. Це знімає стрес!

У серіалі "Спільнота" Енні хлороформувала прибиральника, щоб Трой та Абед могли врятуватися, але все дало зворотний результат. Вся сцена ідеальна – від раптової паніки Троя (і стрибків через тіло хлопця), до плану резервного копіювання Абеда повністю провалився.

Повна сцена:

1. Боже мій! Ти хлороформувала двірника! Ах, я не знаю, що робити! Весь мій мозок плаче!

2. Хлопці, хлопці! У мене є ідея. Гаразд, це може звучати трохи дивно, але повірте мені.

3. ...

4. – Що відбувається?

– Еем, ми всі отримали хлороформ... і тепер ми приходимо до тями разом.

– Я не розумію. Хто вона? А чому вона тримає ганчірку?

Це "Залізна людина 3" і це Роберт Дауні молодший. Погляньте на такий танок, адже ці рухи дуже запальні. Джарвіс, крути платівки!

У шоу Керол Бернетт, коли вони пародіювали "Віднесені вітром", і Старлет О'Хара продемонструвала свій новий наряд. Це комедійна сцена завдяки її дизайнеру костюмів!

Повна сцена:

– Ця сукня чудова.

– Дякую, я побачила її на вікні й просто не змогла втриматися.

"Теорія великого вибуху" – це комедійні сцени нон-стоп. На цей раз Шелдон в черговий раз стикається із сарказмом, а Леонард не в гуморі.

У серіалі "Флібег", коли Клер намагалася обійняти Флібег, але це застало її зненацька, тому вона повелася ось так. Така проста сцена, але розумієш, що серіал тобі подобається.

Повна сцена:

– Трясця!

– О, трясця!

– Що це було? Боже ти мій!

– Довбані обійми!

– Що ж, нахолєру ти це хотіла зробити? Це було жахливо! Не роби так більше ніколи!

У серіалі "Друзі" Росс – це той персонаж, від якого сильно нічого не очікуєш, і тому всі його провали виглядають ще кумеднішими. На цей раз Росс вирішив випробувати на собі процедури у салоні краси.

У фільмі "Принц із Беверлі-Гіллз", коли Вілл зайшов до мами та тата Лізи й побачив їх у ліжку.

Повна сцена:

– Ооооо, мама! Ні! О, дідько! Ти! Він! Тут! Мені потрібна хвилинка...

– Що трапилося? Я почув крики!

– Що це, піжамна вечірка? Посуньтеся!

"Вартові Галактики 2", єнот Ракета та маленький Ґрут на екрані! Пояснити, як користуватися кнопкою смерті, виявилося дуже складно! І весело!

Ну і куди ж без Фібі з "Друзів" та її кумедних пісень. На цей раз вона не співає у кафе про смердючого кота, а влаштувала виступ для дітей. Це тьотя, яка співає правду!

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