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Деніел Крейґ святкує 53 роки: добірка нових фільмів з актором
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2 березня Деніел Крейґ відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 53 роки. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми зі знаменитим Деніелом Крейґом.
007: Не час помирати
- Оригінальна назва: No Time To Die
- Жанр: екшн, трилер
- Режисер: Кері Фукунага
- Рік: 2021
- Країна: Велика Британія
- Тривалість: 163 хв
Сюжет. У продовженні Бондіани Джеймс Бонд залишив активну службу і насолоджується мирним життям на Ямайці. Його спокій недовгий, коли його старий друг Фелікс Лейтер з ЦРУ з'являється з проханням про допомогу. Місія врятувати викраденого вченого виявляється набагато зрадливішою, ніж очікувалося, і веде Бонда на слід таємничого лиходія, озброєного новими небезпечними технологіями.
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Ножі наголо
- Оригінальна назва: Knives Out
- Жанр: детективна кінокомедія
- Режисер: Раян Джонсон
- Рік: 2019
- Країна: США
- Тривалість: 130 хв
Сюжет. Це весела, сучасна історія про таємницю вбивства, де кожен є підозрюваним. Коли відомого кримінального прозаїка Харлана Тромбі знаходять мертвим у своєму маєтку відразу після свого 85-річчя, допитливого та розбещеного детектива Бенуа Бланка таємничо залучають до розслідування. Від безталанної родини Харлана до відданого йому персоналу, Блан перебирає мережу червоних ліній та корисну брехню, щоб розкрити правду про передчасну смерть Харлана.
Кінги
- Оригінальна назва: Kings
- Жанр: драма
- Режисер: Деніз Ґамзе Ерґювен
- Рік: 2018
- Країна: США, Франція, Бельгія
- Тривалість: 92 хв
Сюжет. Історія розповідає про сім'ю в Південному Централі за кілька тижнів до того, як місто вибухне насильством після вироку суду над Родні Кінгом у 1992 році.
Удача Лохана
- Оригінальна назва: Logan Lucky
- Жанр: комедія, драма, кримінал
- Режисер: Стівен Содерберг
- Рік: 2017
- Країна: США
- Тривалість: 119 хв
Сюжет. Братів Джиммі та Клайда Лоханів переслідує невдача. Поки імпульсивний Джиммі втрачає одну роботу за іншою, бармен Клайд, у якого лише одна рука, регулярно знущається. А тут ще й грошові турботи. Але у Джиммі є геніальна ідея допомогти їм вийти зі скрутного становища: пограбування у великих масштабах! Найпрестижніші та найлегендарніші у світі перегони NASCAR, здається, пропонує ідеальні умови для розумного підпільного рейду! Брати сподіваються на підтримку найвідомішого зламувача в країні Джо Банга, який досі застряг у в'язниці. Під час планування великого перевороту постійно з'являються нові перешкоди, але разом із їхньою сестрою Меллі обидва брати роблять все, що в їх силах, щоб нарешті покласти край своїм невдачам на все життя.
Дівчина з тату дракона
- Оригінальна назва: The Girl with the Dragon Tattoo
- Жанр: детектив, трилер
- Режисер: Девід Фінчер
- Рік: 2011
- Країна: США, Швеція, Велика Британія, Німеччина
- Тривалість: 158 хв
Сюжет. Журналіст Бломквіст приймає запрошення таємно розслідувати нерозкрите вбивство сорокарічної давності. Замовник – дядько жертви, шведський промисловець Генріка Вангера. Тим часом Лісбет Саландер, яку найняли для розслідування Бломквіста, виявляє істину. Зіткнувшись долею, дует навряд чи розкриє таємну історію вбивств та сексуальних знущань, що розростаються під шпоном промислового минулого Швеції, наближаючись до тихого зла, що очікує поглинути їх обох.
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