Netflix показав трейлер фільму про Боба Ділана

Вихід документального фільму про Боба Ділана відбудеться вже 12 червня цього року. Режисером стрічки виступив легендарний Мартін Скорсезе.

Сервіс Netflix представив трейлер документального фільму, присвяченого Бобу Ділану. Стрічка називається Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, а сам ролик був опублікований на YouTube-каналі сервісу.

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У стрічці переданий бунтарський дух суспільства в США 1975 року, восени. У ній також використовується музика Боба Ділана, яку він виконує тієї осені. Стрічка – не просто документальний фільм, а демонстрація записів з концерту. Також в неї включені різні інтерв'ю, включаючи бесіди із самим Діланом.

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