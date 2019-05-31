Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми червня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, нові "Люди в чорному" та "Люди Ікс", а також трилери - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у червні!

Люди Ікс: Темний Фенікс (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: The Dark Phoenix

Жанр: пригоди, бойовик, наукова фантастика

Країна: США

Режисер: Саймон Кінберг

У головних ролях: Софі Тернер, Джессіка Честейн, Дженніфер Лоуренс, Джеймс Мак-Евой, Еван Пітерс, Майкл Фассбендер

Тривалість: 114 хв.

Коли: з 6 червня

Для Людей Ікс з'являється новий ворог в обліку колишньої подруги Джин Грей, яка під час місію у космосі стикнулась з таємничою силою. Дівчина стала ледь не всемогутньою, з чим доволі складно справлятись. Врешті, вона втрачає над собою контроль, а екс-команді доводиться обирати: рятувати світ чи подругу.

Люди Ікс: Темний Фенікс , дивитись трейлер фільму онлайн:

Рокетмен (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Rocketman

Жанр: драма, фантастика, біографічний

Країна: США

Режисер: Декстер Флетчер, Браян Сінгер

У головних ролях: Тарон Еджертон, Брайс Даллас Говард, Річард Медден, Джеймі Белл, Каміль Лемешевский, Стівен Маккінто

Тривалість: 121 хв.

Коли: з 6 червня

Нарешті на екранах вийде біографічна стрічка про життя Сера Елтона Джона. Він почав займатись музикою ще з 4 років, коли вчився грати на фортепіану. Саме талант юнака відкрив перед ним чимало можливостей, але й стільки випробувань. Невідома історія поп-зірки та композитора, якого знає весь світ.

Рокетмен, дивитись трейлер фільму онлайн:

Люди в чорному (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Men in Black International

Жанр: комедія, наукова фантастика, бойовик

Країна: США

Режисер: Ф. Гері Грей

У головних ролях: Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Кріс Хемсворт, Ліам Нісон, Емма Томпсон, Рейф Сполл, Кумейл Нанджиа

Тривалість: 115 хв.

Коли: з 13 червня

Мало хто не знає про таємну організацію "Люди в чорному", яка захищає людей від прибульців з не надто хорошими намірами. Але що ж робити, якщо ворог ховається посеред своїх? Нові герої, нові виклики і півсвіту.

Люди в чорному, дивитись трейлер фільму онлайн:

Історія іграшок 4

Оригінальна назва мовою фільму: Toy Story 4

Жанр: комедія, мультфільм, пригоди

Країна: США

Режисер: Джон Лассетер, Джош Кулі

У головних ролях: Том Хенкс, Тім Аллен, Дон Ріклс

Нанджиа

Тривалість: 120 хв.

Коли: з 20 червня

Продовження пригод іграшок розповідає про те, як раптово на заміну Ковбою Вуді з'явився Форкі. Тепер у дитини нова улюблена іграшка, яка не у захваті від таких розваг. Тому Бонні вирішує повести іграшок у мандри, які точно ніхто не забуде.

Історія іграшок 4, дивитись трейлер фільму онлайн:

Дитя робота

Оригінальна назва мовою фільму: I Am Mother

Жанр: наукова фантастика, трилер

Країна: Австралія

Режисер: Грант Спьютор

У головних ролях: Роуз Бірн, Гіларі Свенк, Клара Ругор-Ларсен, Люк Гокер

Тривалість: 115 хв.

Коли: з 20 червня

Стрічка показує загибель людства, а також старт нового проекту, у рамках якого робот у таємничому бункері починає виконувати незвичайну програму. Техніка повинна виростити з ембріона людину - дівчинку, яка отримує ім'я Донька. Вона росте з думкою про те, що вона остання людина на планеті, однак все змінюється, коли у бункер намагається потрапити поранена жінка. Чи справді робот-матір хоче добра?

Дитя робота, дивитись трейлер фільму онлайн:

Вчора

Оригінальна назва мовою фільму: Yesterday

Жанр: комедія, фантастика

Країна: Великобританія

Режисер: Денні Бойл

У головних ролях: Лілі Джеймс, Кейт Маккінон, Гімеш Пател, Ана де Армас, Ламорн Морріс, Ед Ширан

Тривалість: - хв.

Коли: з 27 червня

Фільм показує історію музиканта Джека Малика з маленького містечка, мрії про славу якого згасають неймовірно швидко. І навіть щира відданість та підтримка найкращої подруги Еллі не допомагають. Раптом він потрапляє у ДТП через таємничу глобальну аварію. Хлопець прокидається у новому світі, де не змінилось нічого, окрім того, що всі забули про існування The Beatles. Звісно ж, пісні любленого гурту Джек все ще пам'ятає, тому раптово стає неймовірно популярним. Щоправда, слава приносить не лише багато бонусів, а й ризик втратити єдину близьку людину. Тож тепер головний герой має вибрати дорогу, яка допоможе йому знайти справжнього себе та щастя і довести, що все що нам потрібно, це любов.

Вчора, дивитись трейлер фільму онлайн:

Анабель 3

Оригінальна назва мовою фільму: Annabelle Comes Home

Жанр: містика, жахи, трилер

Країна: Великобританія

Режисер: Гарі Доберман

У головних ролях: Медісон Айсмен, Віра Фарміґа, Маккенна Грейс, Патрік Вілсон

Тривалість: - хв.

Коли: з 27 червня

Сюжет розповідає про події після першої частини стрічки про моторошну іграшку. Подружжя Лоррейн та Еда Воррена вирішує заховати Анабель у помешканні, не підозрюючи, що їхня донька стане новою жертвою ляльки. Дорослі стануть лише зброєю проти власної дитини.

Анабель 3, дивитись трейлер фільму онлайн:

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