Netflix показав фототизери продовження серіалу Академія Амбрелла

Стрімінговий сервіс Netflix представив фототизери третього сезону серіалу "Академія Амбрелла". Вони з'явилися в офіційному інстаграм-акаунті стрімінгового сервісу.

Кадри з "Академії Амбрелла" з характером. У публікації можна побачити лише верхню частину обличчя героя, зосередивши увагу на його проникливому погляді.

Це цікаво: Гострі картузи: дивіться трейлер фінального сезону культового серіалу

Новий рік. Нова сім'я. Академія Амбрелла, знайомтеся з Горобцями, – зазначається у підписі до посту.

Уже відомо, що у продовженні шоу з'явиться кілька нових персонажів, яких зіграють Джастін Корнуелл, Брітні Олдфорд, Джейк Епштейн, Дженезіс Родрігес і Каззі Девід. Саме їх можна побачити на опублікованих тизерах. Передбачається, що сезон вийде упродовж 2022 року.

Нагадаємо, основою для сюжету "Академії Амбрелла" став комікс вокаліста гурту My Chemical Romance Джерарда Вея. Netflix продовжив серіал на третій сезон ще восени 2020 року.

Раніше ми розповідали, що епатажна зірка серіалу "Академія Амбрелла" розлучається з дружиною після трьох років шлюбу.

Читайте також: Миротворець: дивіться другий повний трейлер серіалу