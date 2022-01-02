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Netflix показав фототизери продовження серіалу Академія Амбрелла

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Дивіться фототизери серіалу Академія Амбрелла - фото 1
Дивіться фототизери серіалу Академія Амбрелла

Стрімінговий сервіс Netflix представив фототизери третього сезону серіалу "Академія Амбрелла". Вони з'явилися в офіційному інстаграм-акаунті стрімінгового сервісу.

Кадри з "Академії Амбрелла" з характером. У публікації можна побачити лише верхню частину обличчя героя, зосередивши увагу на його проникливому погляді.

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Новий рік. Нова сім'я. Академія Амбрелла, знайомтеся з Горобцями, – зазначається у підписі до посту.

Netflix показав фототизери продовження серіалу Академія Амбрелла - фото 490715
Netflix показав фототизери продовження серіалу Академія Амбрелла - фото 490714
Netflix показав фототизери продовження серіалу Академія Амбрелла - фото 490716
Netflix показав фототизери продовження серіалу Академія Амбрелла - фото 490713
Netflix показав фототизери продовження серіалу Академія Амбрелла - фото 490712
Netflix показав фототизери продовження серіалу Академія Амбрелла - фото 490711
Netflix показав фототизери продовження серіалу Академія Амбрелла - фото 490710

Уже відомо, що у продовженні шоу з'явиться кілька нових персонажів, яких зіграють Джастін Корнуелл, Брітні Олдфорд, Джейк Епштейн, Дженезіс Родрігес і Каззі Девід. Саме їх можна побачити на опублікованих тизерах. Передбачається, що сезон вийде упродовж 2022 року.

Нагадаємо, основою для сюжету "Академії Амбрелла" став комікс вокаліста гурту My Chemical Romance Джерарда Вея. Netflix продовжив серіал на третій сезон ще восени 2020 року.

Раніше ми розповідали, що епатажна зірка серіалу "Академія Амбрелла" розлучається з дружиною після трьох років шлюбу.

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