Гострі картузи: дивіться трейлер фінального сезону культового серіалу

Якщо ви не знали, то на нас очікує фінальний сезон серіалу "Гострі картузи". Для тих, хто його ще не бачив, – маєте час. Фанатам же пропонуємо глянути свіжий трейлер.

На ютуб-каналі BBC з'явився повний офіційний трейлер шостого й останнього сезону серіалу "Гострі картузи". Дивіться його разом з Радіо MAXIMUM!

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У ролику можна побачити майже весь основний акторський склад (крім померлої навесні 2021 року Хелен Маккрорі, яка грала тітку Поллі) – Кілліана Мерфі, Тома Харді, Аню Тейлор-Джой, Стівена Грехема, Фінна Коула, Софі Рандл.

Гострі картузи, дивіться трейлер фінального сезону серіалу:

Дія фіналу кримінального шоу розгорнеться на початку 1930-х років, на тлі приходу до влади нацистів у Німеччині та фашистів в Італії. Прем'єра очікується найближчими місяцями, хоча точну дату творці "Гострих картузів" поки що не називають.

Раніше у мережу виклали тизер фінального сезону серіалу "Вбиваючи Єву". У новому відео можна побачити Сандру Про в образі Єви Поластрі, яка опиняється на театральній сцені, а також Фіону Шоу та Джоді Комер, яка виконує роль агента Вілланель.

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