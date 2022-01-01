Миротворець: дивіться другий повний трейлер серіалу

Новина для любителів супергеройського кіно! Вийшов другий офіційний трейлер серіалу Миротворець. Дивимося разом.

У головній ролі серіалу Джон Сіна, а на місці режисера Джеймс Ганн (Вартові Галактики, Загін Самогубців), пише moviecontentplus.

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Дія Миротворця розгортається після подій останнього Загону самогубців, коли герой Сіни вирушає на нове завдання за указом уряду. Разом зі своєю командою та новим напарником він відкриває полювання на "Метеликів", які загрожують мешканцям США.

Миротворець відрізняється від інших супергероїв надмірною патріотичністю та готовністю добиватися миру за всяку ціну, не зупиняючись перед жодними проблемами.

В Україні онлайн-прем'єра відбудеться одночасно зі світовим запуском 14 січня 2022 року.

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