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Несподівано: як оточення змінює сприйняття власного тіла

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Як друзі впливають на самооцінку - фото 1
Як друзі впливають на самооцінку

Учені розповіли, як коло спілкування здатне впливати на впевненість у собі, а також ставлення свого тіла. Все значно складніше і серйозніше, аніж може здатись!

Канадські науковці з Університету Ватерлоо виявили, що сприйняття власної фігури та тіла залежить від людей, з якими ви проводите найбільше часу. Це підтвердили дослідження за участю 92 студентів віком до 25 років, які ділились думками про емоції після зустрічей з будь-якими іншими людьми.

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Виявилось, що найкорисніше для власного здоров'я та тіла проводити час з тими людьми, які не надто переймаються власними недоліками фігури. Це дозволяє покращити самопочуття, а також навчитись самостійно стежити за правильним харчуванням.

"Наше дослідження показує, що соціальне оточення впливає на те, як ми ставимося до свого тіла. Ми з'ясували, що проводити більше часу з людьми, які не стурбовані своїм тілом, може бути корисно для захисту від неврегульованого харчування і для сприяння інтуїтивному харчуванню", – пояснила один з авторів дослідження доктор Міллер.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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